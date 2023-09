“SportCity Day” 2023, Termoli tra le 140 città che promuoveranno corretti stili di vita

Presentato in conferenza stampa l’evento “SportCity Day” 2023 che si terrà domenica 17 settembre

La manifestazione voluta dall’omonima fondazione è alla sua terza edizione e il Comune di Termoli aderisce per la prima volta.

A presentare la giornata di sport che si svolgerà per le vie del centro della città era presente l’assessore allo Sport, Cultura e Turismo Michele Barile con la struttura rappresentata da Pierluigi Pannacchione e Antonella Occhionero.

“SportCity Day” nasce con l’intento di promuovere corretti stili di vita all’aria aperta. Sono state coinvolte diverse associazioni sportive che svolgono la propria attività sportiva sul territorio e proprio domenica potranno mostrare come vengono svolte le varie discipline a tutti i presenti. Ricco il programma che si svolgerà in due sessioni.

Si comincia domenica mattina dalle ore 11 alle ore 13 per poi riprendere alle 16 fino alle 22. Il centro città diventerà così una sorta di palestra a cielo aperto che vedrà come protagonisti i tanti atleti impegnati nelle diverse discipline sportive.

Sono in tutto 140 le città italiane, compreso Termoli, dove domenica si terrà l’evento “SportCity Day” 2023.

Nel suo intervento l’assessore Barile ha inteso ringraziare tutte le associazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa e la struttura del Comune di Termoli con particolare riguardo a Pierluigi Pannacchione.

QUESTO IL PROGRAMMA – domenica 17 settembre ore 11-13 e 16-22