Sport, Toma: “Abbiamo presentato al governo un pacchetto di proposte utili”

I presidenti delle Regioni hanno presentato un ordine del giorno all’esecutivo chiedendo ulteriori stanziamenti a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi più colpiti dagli aumenti

Tempestiva attivazione del Tavolo permanente previsto nell’Accordo del 19 gennaio scorso, inserimento dello sport nella Delega al Governo in materia di disabilità allo scopo di promuovere l’inclusione delle persone diversamente abili, coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in tutti i casi di disposizioni attuative, ulteriori stanziamenti di contributi a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi maggiormente colpiti dagli aumenti, con specifico riferimento a quelli dei natatori e del ghiaccio: sono i capisaldi delle richieste delle Regioni al Governo, contenute in un Ordine del giorno.

«Lo sport – afferma Toma, che ha seguito personalmente l’argomento – svolge un ruolo fondamentale nella formazione e nell’educazione dei giovani. È aggregazione, occasione di incontro, opportunità di praticare sana attività motoria. Purtroppo, la pandemia ha causato non pochi problemi anche a questo settore e ora sono sopraggiunti i rincari connessi ai costi energetici. Ecco perché abbiamo discusso approfonditamente della questione e presentato al Governo un pacchetto di proposte utili a sostenere la resilienza e tese a ribadire l’opportunità di un lavoro sinergico tra Stato centrale e Amministrazioni periferiche al fine di mettere in campo le soluzioni più efficaci».