“Sport nei parchi”. Campobasso fra i Comuni ‘finanziabili’. Ecco il bando

Il progetto “SPORT NEI PARCHI – Linea di intervento 2 – Urban sport activity e weekend” (di seguito, il “Progetto”), promosso da Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, è realizzato in collaborazione tra Comune di Campobasso, Sport e Salute e le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), congiuntamente gli “Organismi Sportivi”.

Il Comune di Campobasso ha partecipato all’Avviso Pubblico per l’adesione dei Comuni, pubblicato in data 8 dicembre 2020, ed è risultato finanziabile ai sensi dei criteri definiti nel succitato Avviso. In data 27 gennaio 2023 il Sindaco del Comune di Campobasso, sottoscrivendo la convenzione con Sport e Salute, ha confermato la partecipazione al Progetto e la concessione gratuita di un’area in viale Manzoni/Parco viale Manzoni (di seguito, il “Parco”) in favore delle ASD/SSD che saranno identificate con l’Avviso Pubblico per l’adesione di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (di seguito, “Avviso Pubblico”).

L’Avviso pubblico è scaricabile dal sito web del comune di Campobasso, al seguente link: https://www.comune.campobasso.it/campobasso2/po/mostra_news.php?id=1706&area=H

(CLICCA QUI PER CONSULTARE E SCARICARE IL BANDO)

La domanda deve pervenire alla Struttura Territoriale Sport e Salute Molise all’indirizzo PEC molise@cert.sportesalute.eu dal 28 marzo 2023 al 27 aprile 2023, esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (PEC). Ciascuna ASD/SSD interessata potrà presentare una sola domanda a valere sull’Avviso Pubblico. Ad ogni modo, fino alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico ogni ASD/SSD potrà annullare la domanda e presentarne una nuova. In tal caso, ai fini della graduatoria, farà fede la nuova data e ora di presentazione. In caso di affiliazione a due o più Organismi Sportivi, la ASD/SSD – al momento della candidatura – dovrà indicare un solo Organismo Sportivo di riferimento per la partecipazione al Progetto. Il pagamento del contributo sarà gestito direttamente dall’Organismo Sportivo, sulla base della rendicontazione dell’attività svolta.

Il Progetto mira a realizzare attività motorie e sportive nei parchi urbani per la creazione di aree non attrezzate (c.d. “Isole di Sport”) messe a disposizione dai Comuni e gestite dalle ASD/SSD che saranno selezionate per lo svolgimento dell’attività motoria e sportiva a favore della cittadinanza. Le ASD/SSD selezionate si impegnano ad offrire durante il weekend un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, terza età ed eventuali ulteriori target) all’interno del Parco secondo le modalità definite nel presente Avviso Pubblico.

Inoltre, il Parco sarà messo a disposizione delle ASD/SSD per svolgere l’attività sportiva in favore dei propri tesserati durante la settimana. Il Progetto prevede la collaborazione delle ASD/SSD individuate con l’Avviso Pubblico nell’organizzazione di giornate a tema “sport e sociale” o “sport e salute” in favore dell’intera comunità, con lo scopo di promuovere messaggi e campagne di sensibilizzazione su temi sociali (es. razzismo, violenza sulle donne, bullismo, omofobia, etc.) e sui corretti stili di vita, in collaborazione con altri soggetti e istituzioni del territorio (Enti ospedalieri, Università, esperti scientifici).

Per valorizzare al massimo l’intervento e definire le attività aggiuntive (es. giornate dedicate a “sport e sociale”, a “sport e salute”, ecc.) sarà prevista una cabina di regia comune formata da un referente individuato da ciascun soggetto coinvolto (Comune, Struttura Territoriale Sport e Salute, Organismi Sportivi Territoriali di affiliazione delle ASD/SSD selezionate e Associazioni e Società sportive dilettantistiche selezionate); inoltre verrà individuata la figura di un Coordinatore tecnico del Parco, per la gestione e coordinamento delle attività degli “Urban sport activity e weekend”. Inoltre, il Parco potrà essere utilizzato anche da ulteriori ASD/SSD, individuate di volta in volta dalla Cabina di Regia o attraverso apposito Avviso Pubblico, al fine di promuovere gratuitamente attività sportive emergenti e poco diffuse sul territorio.