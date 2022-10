Sport in Molise: ecco le principali società calcistiche e non solo

Storicamente parlando, rispetto a tante altre società del centro Italia o di altre regioni presenti nel panorama italiano, il Molise non ha mai offerto realtà che potessero competere alti livelli nel mondo sportivo nazionale, soprattutto in virtù di ritardi infrastrutturali che non rendono possibile la creazione di società e di organigrammi che possano essere in grado di mostrare la propria forza nel confronto con altre squadre presenti nello stesso settore. Per questo motivo, quando si parla di sport in Molise, lo si fa sempre chiarendo che alcune collocazioni – per quanto possano non apparire tra le migliori – sono, in realtà, rappresentative di un percorso (spesso individuale) condotto nonostante le difficoltà economiche, politiche e sociali di una regione molto in ritardo nel panorama sportivo. Ecco quali sono le principali società sportive in Molise, passando per il calcio e non solo.

Le società calcistiche presenti in Molise e la loro collocazione

Si parte, naturalmente, con una panoramica relativa alle società calcistiche presenti in Molise, relativamente anche alla loro collocazione attuale (e storica) nell’ambito dei campionati. In via preliminare, qualora tu voglia saperne di più a proposito del mondo del calcio di tutti i livelli – nei quali anche le società molisane sono inserite – clicca e scopri le opinioni degli esperti in merito al casino online di Bwin, in modo da giocare divertendoti e, soprattutto, con la migliore cognizione di causa a tal proposito. Il Molise può contare, innanzitutto, sulle seguenti società di calcio giovanile, che permettono di offrire – al mercato del Molise, oltre che a quello nazionale – giovani di talento e di prospettiva. Si tratta delle seguenti:

Polisportiva Ss.Pietro e Paolo Termoli

Mirabello Calcio

i Sanniti

Campobasso Academy

S.S Adriatica Campomarino

Acli

A proposito delle formazioni calcistiche, invece, c’è da chiarire innanzitutto che nessuna delle stesse si trova – attualmente – in un livello del campionato italiano superiore alla Serie D. Le società principali, che operano all’interno delle leghe in questione, sono le seguenti: Campobasso, Termoli, Olympia Agnonese, Isernia, Bojano, Vastogirardi e Venafro. Senza alcun dubbio, la formazione molisana più rappresentativa della regione è il Campobasso che, nonostante si trovi – nell’ambito del campionato di calcio 2022-2023 – in Eccellenza, può vantare ben 38 partecipazioni a campionati di quarto livello (dei quali sono comprensivi sia i campionati di Serie D, sia quelli di ex ordinamento della Serie C e della Lega Pro, poi ricollocata a partire dal 2008). Non solo, dal momento che il Campobasso, nel corso della sua storia, si è spinta fino alla Serie B per ben 5 volte, non avendo mai la possibilità di ambire realmente ad occupare gli alti ranghi di Serie A ma figurando nei campionati di terzo livello per 11 occasioni.

In altre parole, si tratta della squadra più rappresentativa della regione Molise, per quanto – attualmente – ci siano due formazioni presenti in Serie D e, dunque, ad un livello calcistico più alto rispetto alla formazione del capoluogo: si tratta di Termoli e Vastogirardi, rispettivamente alla decima e alla quarta esperienza in questa lega. Tutte le altre formazioni sono presenti nei campionati di Eccellenza, con Bojano e Venafro che non sono mai state più in alto rispetto alla quinta divisione attuale.

Gli altri sport in Molise e le principali società attive

Dopo aver considerato il calcio, attraverso le società più importanti che possono essere considerate nell’ambito del panorama in questione, si può prendere in esame anche la presenza di società del Molise in altri sport. Si parte dal basket, un movimento che è in ripresa nazionale grazie alle belle prestazioni della formazione azzurra alle Olimpiadi prima, agli Europei poi. Il Molise può vantare la presenza di diverse formazioni presenti nel territorio, di cui una femminile; si tratta delle seguenti:

Olimpia Nuovo Basket Campobasso

AS Basket Bojano

Molisana Basket Campobasso

Nuovo Basket Campobasso

Virtus Pallacanestro Termoli

Airino Basket Termoli

Basket Bojano

Basket Colletorto

Basket Maccabi Ripa

Basket Venafro

A.S.D. Il Globo BASKET Isernia

Fortitudo Pallacanestro Venafro

Molisana Magnolia Basket Campobasso (basket femminile)

Infine, per quel che concerne la pallavolo, altro sport di cui l’Italia può essere particolarmente orgogliosa, il Molise può vantare la presenza di diverse società nel panorama regionale, tra cui spicca sicuramente l’Isernia (che ha raggiunto anche il campionato di Serie A2):