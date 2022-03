Sport ed inclusione sociale: “Tutti in Campo” con il progetto dell’ U.S. Bojano

di Marika Galletta

Tutti in campo è il progetto no profit dell’U.S. Bojano, la squadra calcio del capoluogo matesino, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli intellettivo relazionali, destinato ai bambini con altra abilità al fine di promuovere l’inclusione sociale attiva scoraggiando ogni forma di disuguaglianza.

Dall’11 Marzo l’apertura ufficiale delle porte del calcio ai minori portatori di Disturbi specifici di apprendimento e di diverse abilità nella pratica calcistica territoriale del Comune di Bojano.

Sono destinatari i minori di ambo i sessi con diagnosi di DSA o in possesso della Lg. 104/92 ai fini del sostegno scolastico.

Il corso è gratuito, per partecipare sarà necessario il tesseramento Fisdir, il Green Pass ed il certificato medico sportivo non agonistico. La start up l’11 Marzo con una durata di 24 ore, ogni venerdì dalle 16.00 alle 18.00 presso la palestra Amatuzio-Pallotta dell’omonimo Istituto Comprensivo.

Un progetto ambizioso che nasce per mano dell’U.S.D. Bojano muovendo dalla volontà di educare al concetto di inclusione che superi l’etichetta del diverso, la marginalizzazione, la pratica dei percorsi differenziati ed “ad hoc”. Promuovendo invece una politica sociale delle “diverse abilità” da sviluppare e potenziare in un contesto di uguaglianza al fine di prevenire il disagio giovanile soprattutto nelle aree interne.

Da qui prende il via l’impegno di attenzionare in particolar modo i bambini portatori di bisogni educativi speciali affinché nessuno resti indietro, facendo leva sullo sport come terapia per favorire la peer education, ottimizzando l’aggregazione comunitaria.

Nei soggetti particolarmente fragili, svantaggiati o vulnerabili, il calcio assume una duplice valenza. L’attività fisica tout court, la disciplina e le regole sportive contribuiscono ad attivare ambienti stimolanti ed arricchenti, favorendo processi di apprendimento e modifiche delle funzioni cognitive superiori. Non si tratta dunque di creare percorsi specifici ma di dare opportunità anche alle fasce più fragili di inserirsi all’interno di un contesto sportivo già ben avviato e funzionante, affiancati da personale specializzato nel supporto all’empowerment della persona.

Anche le barriere mentali, quelle più impervie, possono essere sormontare proprio partendo dai più piccoli e dal loro pensiero libero da pregiudizi etichettanti. Lo sport deve appartenere a tutti, affinché nessuno resti indietro.

U.S. Bojano e Fisdir insieme per un progetto inclusivo che dia la possibilità a tutti di scendere in campo e dedicarsi allo sport più amato per eccellenza. “TuttinCampo”, come recita il titolo del progetto, per abbattere barriere e costruire facendo sport.