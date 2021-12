Sport ed Inclusione Sociale dei minori portatori dei disturbi di apprendimento e di diverse abilità

Prende il via il progetto dell’ U.S. Bojano “TuttinCampo”

di Marika Galletta

Inclusione sociale dei minori portatori di Disturbi specifici di apprendimento e di diverse abilità nella pratica calcistica territoriale del Comune di Bojano attraverso la U.S. Bojano e nella ginnastica artistica presso ASD Sporting Bovianum.

Un progetto ambizioso e senza scopo di lucro che nasce dalla volontà dell’U.S.D. Bojano e che in itinere ha trovato anche il supporto da parte dello Sporting Bovianum con la ginnastica artistica e ritmica. La progettazione, muove dalla certezza e dalla volontà di educare al concetto di inclusione che superi l’etichetta del diverso, la marginalizzazione, la pratica dei percorsi differenziati ed “ad hoc”. Promuovendo invece una politica sociale delle “diverse abilità” da sviluppare e potenziare in un contesto di uguaglianza al fine di prevenire il disagio giovanile.

L’Unione Sportiva Dilettantistica Bojano, rappresenta il club calcistico della città omonima. Una storia antica che affonda le sue radici nel lontano 1931 e ne consacra la fondazione ufficiale nel 1962. La nuova era, iniziata nel 2014, che riparte dal campionato “amatori” e consegue una serie di successi fino ad approdare al torneo di Eccellenza, fonda la sua politica sulla valorizzazione dei giovani locali, al punto che nella scorsa estate si ricostituisce il settore giovanile, con allievi bambine e bambini a partire dai 4 anni e curata da tecnici qualificati e del posto.

Una scuola calcio che funga da linfa nutritiva alla squadra dei grandi, ma che soprattutto dia una opportunità ed un impegno ai bambini e agli adolescenti di tutta l’area matesina con un obiettivo innanzitutto sociale prima che sportivo: la lotta al disagio giovanile e alle tante distrazioni di cui sono preda i giovani, specialmente nelle aree interne.

Sottolinea l’ing. Liberato Gentile, uno dei dirigenti che ha ideato il progetto: “Non sappiamo se coltiveremo qualche talento, ovviamente siamo nati anche per questo, ma ci basta vedere bambini correre felici su un prato verde o all’interno di una palestra. E non ci fermiamo qui, il progetto deve essere quanto piu’ inclusivo possibile, ecco perché vogliamo provare a dare una possibilità anche ai bambini con diversa abilità.”

Da qui prende il via l’impegno di attenzionare in particolar modo i bambini portatori di bisogni educativi speciali affinché nessuno resti indietro, facendo leva sullo sport come terapia per favorire ed ottimizzare l’inclusione e l’aggregazione comunitaria.

Il progetto si rivolge a bambini/e e ragazzi/e frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Amatuzio-Pallotta” con diagnosi di DSA o in possesso della Lg. 104/92 ai fini del sostegno scolastico. Si presume la partecipazione di almeno 15 beneficiari, ma potrebbero raddoppiare, e si auspica allo start up presumibilmente nel mese di Gennaio 2022. Sarà garantita la massima assistenza ai destinatari circa l’accesso alle attività ed inoltre la presenza di due istruttori forniti dal Comitato Italiano Paralimpico Molise, di un coordinatore progettuale, di un referente scolastico, di almeno un referente della società sportiva. Le lezioni di calcio avranno luogo nelle strutture sportive comunali del Comune di Bojano, mentre i corsi di ginnastica avranno luogo presso i locali della “ASD Sporting Bovianum”.

Tra gli obiettivi essenziali della iniziativa c’è la valorizzare del capitale sociale e la creazione di ambienti educativi integrati che favoriscano anche l’action dei contesti informali di apprendimento, nonché la promozione di stili di vita sani ed il benessere psico-fisico con particolare interesse per la popolazione target, supportando le famiglie nel ruolo genitoriale. Il tutto in un quadro di collaborazione e condivisione di mission e di obiettivi con le istituzioni scolastiche, politiche, familiari, l’associazionismo e più in generale con tutti gli stakeholders sensibili ed interessati.

Sottolinea l’assistente sociale qualificata Nocera, volontaria nonchè referente del progetto: “ Da subito abbiamo iniziato a guardarci intorno per la ricerca di potenziali sostenitori sensibili all’iniziativa. Con gioia e stupore siamo stati accolti da notevole sensibilità al progetto, aspetto che ci ha permesso, attraverso un ulteriore lavoro di rete e di protocolli di partenariato, di avere ulteriori stimoli ma anche risorse a per lo start up del progetto.”

Nei soggetti particolarmente fragili, svantaggiati o vulnerabili, il calcio e la ginnastica artistica assumono una duplice valenza. L’attività fisica tout court, la disciplina e le regole sportive contribuiscono ad attivare ambienti stimolanti ed arricchenti, favorendo processi di apprendimento e modifiche delle funzioni cognitive superiori. Non si tratta dunque di creare percorsi specifici ma di dare opportunità anche alle fasce più fragili di inserirsi all’interno di un contesto sportivo già ben avviato e funzionante, affiancati da personale specializzato nel supporto all’empowerment della persona.

L’auspicio conclusivo degli ideatori: “Anche le barriere mentali, quelle più impervie, possono essere sormontare proprio partendo dai più piccoli e dal loro pensiero libero da pregiudizi etichettanti. Lo sport appartiene a tutti e da questa convinzione partiremo affinché nessuno resti indietro. Nessuno è escluso e che scendano “TuttinCampo.”