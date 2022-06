Sport è turismo 2022, eventi e manifestazioni: pubblicato l’Avviso

La Regione Molise riconosce il ruolo dello sport quale strumento di promozione della pratica sportiva. Attraverso l’Avviso emanato, l’Amministrazione regionale intende sostenere l’organizzazione di eventi e di manifestazioni sportive a valenza comunale, regionale, interregionale, nazionale e internazionale che, partendo dalla promozione dello sport quale veicolo di inclusione delle categorie fragili della popolazione, abbiano come obiettivo la valorizzazione del territorio molisano e delle sue risorse culturali, naturalistiche e storiche. L’Avviso riguarda l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive nel periodo compreso dalla data di pubblicazione dell’Avviso sull’Albo pretorio on line della Regione al il 31/12/2023, di carattere collettivo, aperti al pubblico e senza scopo di lucro, a titolo gratuito o dietro pagamento di un ticket, che siano riconducibili, anche in maniera integrata, ai settori dello sport e del turismo. Un evento è considerato interregionale se sono coinvolti nell’organizzazione o partecipazione all’evento associazioni o atleti provenienti da almeno un’altra regione oltre il Molise, nazionale se provengono da almeno due regioni oltre il Molise, internazionale se sono coinvolti soggetti di un altro o più Stati oltre ItaliaPotranno essere candidati al finanziamento eventi e manifestazioni che siano totalmente coerenti con le finalità del Bando e del Patto per lo Sviluppo del Molise.I progetti potranno comprendere anche più di una manifestazione/evento. L’Avviso è rivolto ai seguenti soggetti pubblici e privati: 1) associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede legale in Molise regolarmente iscritte al registro CONI, compresa la sezione parallela, e costituite con le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali relative alle varie discipline sportive, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituiti con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata; 2) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, associazioni benemerite, nelle loro organizzazioni territoriali della regione Molise; 3) comitati territoriali del CONI e del CIP della regione Molise; 4) istituzioni pubbliche sportive, scuole e università aventi sede legale in Molise.Non sono finanziabili le manifestazioni rientranti nella programmazione annuale di cui alla L. R. n. 23/2016 art. 6 comma 3. Le candidature potranno essere proposte in forma singola o associata. La dotazione finanziaria è pari a euro 150.000,00 (centocinquantamila) a valere sul Piano Sviluppo e Coesione del Molise, Area Tematica 10 – Sociale e Salute – Settore di intervento 10.04 – Sport.Le domande di candidatura dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione Molise a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso sull’Albo pretorio on line della Regione Molise e fino al 10.07.2022.