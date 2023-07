Sport e solidarietà, a Petacciato la prima edizione di ‘Tana libera tutti’

L’appuntamento, in programma il 29 luglio, vedrà la partecipazione di 21 associazioni, tra cui l’Angsa Molise Aps

Sabato 29 luglio dalle ore 17 presso gli impianti sportivi “Marchesi Battiloro” di Petacciato si svolgerà la prima edizione dell’evento “Tana libera tutti!”. L’evento è patrocinato dal Comune di Petacciato e nasce grazie alla disponibilità del presidente della Polis A.S.D. Petacciato, Alfredo Sappracone, che da subito si è attivato con la “macchina della solidarietà”.

All’evento parteciperanno attivamente 21 associazioni ed in particolare: POLIS A.S.D. PETACCIATO, ANGSA MOLISE A.P.S., CENTRO A.B.A. GIRALUNA, OLTRE IL BLU, ASSOCIAZIONE CULTURALE KARAMELLA, LA LUNA NEL POZZO, CENTRAL PET, BALLES LAB, DELFINA VOLLEY SCHOOL, ASSOCIAZIONE SORRIDERE SEMPRE O.D.V., TERMOLI CALCIO, SAE 112, CALCIOTTO, A.S.D. SPORTING PETACCIATO, Koinè, LIBRA A.S.D. LIBERA-MENTE FITNESS, ASSOCIAZIONE DI SCACCHI, ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO, MUSE MOLISE SPAZI IN RETE, BETAVIUM ed UNA MANO PER LA VITA.

Sarà una serata all’insegna del divertimento, dell’allegria e della solidarietà.

Diverse le attività sportive in programma: calcio, calciotto, volley, basket, atletica leggera e non solo, nonché tante attività ludiche: laboratori creativi ispirati a tullet, laboratorio “colora i mandala”, laboratorio “Facce da Picasso”, il gioco degli scacchi, il trucca bimbi, palloncini, bolle di sapone, tatuaggi e tantissime altre attività. Durante la serata si potranno degustare panini, hot dog, patatine e tanto altro.

Il ricavato sarà donato all’associazione ANGSA MOLISE APS (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo della Regione Molise).