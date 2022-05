Sport e avventura a Colli a Volturno, domenica alternativa a Ponte Rosso

Le cavallerizze del Sanny Horse e del Mandriano ranch hanno messo tutti d’accordo, organizzando per il 22 maggio, a Ponte Rosso, un raduno polisportivo, in collaborazione con i ragazzi del Molise’ rafting che, dopo l’inaugurazione del primo maggio, hanno avuto grande risonanza in tutta la valle con la loro attività sportiva. Straordinaria l’iniziativa di collaborare con tutti gli amanti degli sport in natura, parteciperanno infatti all’evento gli off Road di Pentriavventura e le moto del gruppo Zatt Enduro Molise, grazie alla collaborazione di diversi gruppi tra Fornelli e Montaquila: i cavalieri del centro ippico Samarcanda, i cavalieri di Monteroduni, Montaquila, Pietrabbondante, Caserta e Sesto campano, che saranno guidati lungo un percorso accuratamente scelto da Marcello Favellato, che ha messo volentieri a disposizione le sue competenze, in quanto conoscitore della zona.

L’evento è strutturato in modo tale che tutti anche coloro che non svolgeranno alcuna attività possano godere di una bella giornata, a contatto con la natura in quanto l’area è attrezzata con tavoli e panche da Pic nic, adatta anche a famiglie con bambini. Coloro che non vanno a cavallo o in moto potranno fare su prenotazione: Rafting sulle rapide del Volturno, oppure un giro in Campagnola. L’incontro si terrà al Ponte Rosso di Colli a Volturno, con colazione offerta, i partecipanti si divideranno in gruppi per svolgere la propria attività, ci sarà un break di metà mattina, offerto dal panificio Ricci. Si ricongiungeranno tutti ad ora di pranzo al Molisè rafting, presso il Ponte Rosso, dove da pranzo fino a cena ci saranno arrosticini, panini, porchetta e carne alla brace, preparati dal Pub il Dollaro di Colli a Volturno. La giornata proseguirà fino a sera con musica di successo e anche country.