Sport e amore

1 – MERETRICIO



All’età che per il Poeta segna la metà del nostro cammino, preoccupato dai frequenti infortuni di gioco che minacciavano di diventare acciacchi permanenti, Lorenzo buttò gli scarpini alle ortiche e lasciò il calcio amatoriale; ma dopo qualche mese di sedentarietà, l’affiorare di certe carenze nell’immane conflitto quotidiano fra l’uomo e la forza di gravità – un affanno inconsueto nel salire le scale ne era spia lampante – rese manifesta la necessità di una qualche attività fisica.

Ma quale?

Una lunga e matura riflessione gli suggerì che fosse il tennis lo sport più adatto, in quanto praticabile a orari compatibili con gli altri suoi impegni, almeno all’inizio, quando da perfetto neofita iniziò prendendo lezioni in un circolo vicino a casa.

A dire il vero non poteva evitare di accostare le esclamazioni entusiasticamente elogiative che il maestro di tennis prodiga all’allievo per ogni colpo non del tutto indecente – a quanto dicono stimolo e incoraggiamento imprescindibili in funzione didattica – ai gemiti dell’amante prezzolata che finge di provare piacere, sentendosi quindi altrettanto adulato, per non dire abbindolato; tant’è, c’era poco da fare, quindi pagava e ringraziava.



2 – MATRIMONIO



Ci furono le prime sfide con altri frequentatori del circolo, più anziani di lui, dotati di una tecnica rudimentale ma efficace che prevaleva sul suo maggior vigore fisico.

Finché prevaleva, perché via via che la sua destrezza si andava affinando, la fisicità faceva la differenza, e quei volponi, male accettando di essere superati da chi era pocanzi una schiappa, cominciarono a evitarlo.

Per fortuna conobbe Mario, un tennista della sua età e più o meno dello stesso livello, capace di vincere e perdere con signorilità in partite dall’esito sempre incerto.

Non c’era da chiedere di meglio: una volta stabilito un orario a entrambi confacente, i loro incontri assunsero il carattere, seppur non celebrato ufficialmente, dell’impegno fisso ed esclusivo; epperò il primo sole di ogni sabato mattina li vedeva affannarsi sulla terra rossa nel rincorrere e colpire palline gialle.



3 – ADULTERIO



È tale l’umana natura che ogni idillio mai è destinato a durare.

Quando non intervengono gli dei invidiosi a rescindere un sodalizio perfetto, sono gli stessi sodali – o uno almeno di essi – che se ne incaricano. Lorenzo cominciò a trovare monotone e ripetitive quelle competizioni e desiderò provare a cimentarsi con un diverso avversario. Volle il caso che un giovane recentemente assunto nella banca dove era cassiere gli rivelasse di essere anch’egli un tennista non molto sperimentato, di giocare saltuariamente in un diverso circolo, di essere più che felice di affrontare il collega, ovviamente di sabato mattina, quando erano entrambi liberi dal lavoro e dalle fidanzate.

La proposta era allettante, ma come fare? Mario, se gliene avesse parlato, si sarebbe sentito tradito – giustamente – e avrebbe cercato un nuovo compagno – probabilmente – e non sarebbe più stato disponibile per nuovi incontri – sicuramente.

Bisognava inventare una scusa, un impegno familiare o un impedimento fisico: ma come addossarsi la vergogna di tanta disonestà, anche ammettendo che la bugia non fosse scoperta? Però, però, non sarebbe stata ancor più disonesta, nei confronti di se stesso oltre che di Mario, la repressione del desiderio inconfessato? Non si sarebbe sentito insopportabilmente vile se non avesse avuto neppure il coraggio di mentire?

Il prevalere dell’ultima considerazione era scontato, perché Lorenzo già in altra circostanza aveva affrontato e risolto un dissidio analogo, quando, dopo qualche anno di matrimonio, gli si era presentata l’occasione di tradire la moglie.



4 – DIVORZIO



Fu simile anche la conclusione: gli stessi senso di colpa e ansia di essere scoperto, che nell’avventura amorosa avevano decretato per erectio deficiens un fiasco completo, furono la causa di una sonora sconfitta (sei zero, sei zero) con un avversario nemmeno troppo abile.

Furono simili le conseguenze, giacché come allora lo scompenso provocato dall’infausto evento era degenerato nell’insofferenza che doveva condurlo al ripudio del matrimonio, così decise che non fosse il tennis lo sport giusto per lui.

Con la coscienza alleggerita da un fastidioso doloretto al gomito che non prometteva niente di buono, comunicò a Mario la decisione di ritirarsi e buttò alle ortiche anche la racchetta.



5 – AUTOEROTISMO



Si comprò una montambàik, con la quale scorrazzava per i boschi, arrancando verso più alte quote su sentieri impervi che discendeva poi – e la forza di gravità gli era alleata – con veloce leggerezza e festiva.

Era la gioia di un contatto fisico con la natura, assaporabile ogni volta che ne lo pungeva vaghezza, senza prenotazioni, senza appuntamenti, senza tradire o ingannare nessuno. Nemmeno dal clima si lasciava condizionare, e se tornava a casa madido di sudore, o inzuppato fradicio per la pioggia e inzaccherato di fango, o intirizzito dal freddo, una bella doccia calda metteva tutto a posto. E a volte si sovveniva, con il sorriso mesto del poeta che ironizza le miserie umane, di una libertà simile goduta da adolescente, allora più sofferta che apprezzata, alla quale non gli era parso vero di rinunciare: la libertà dell’autarchia onanistica.

*Leonardo Lavacchi

pensionato, lessicografo, grammatico e traduttore (per ex professione), letterato (per passione), narratore (per ossessione). È autore di romanzi e racconti poco letti. Ciò che pretende da un racconto, al limite anche da un romanzo, è che sia degna cornice di qualche bella frase.

*Alberto Lavacchi Nicolás

diplomato al liceo artistico Leon Battista Alberti, coltiva l’hobby del disegno e della scultura ed esercita

l’attività di oggettistica in legno (www.instagram.com/albertolavacchi)