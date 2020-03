Sport di squadra: benefici per i giovanissimi

di Luigi Castellitto



Non è mai troppo presto per praticare attività fisica, individuale o di squadra, è ormai assodato che i benefici portati all’organismo sono parecchi, sul corpo come sulla mente.

Lo sport di squadra aiuta a smaltire lo stress dato dai troppi impegni, combatte la sedentarietà causata, ad esempio, da ore seduti sui banchi di scuola, permette di creare o rafforzare un senso di responsabilità verso se stessi e gli altri. Altre caratteristiche che “allena” sono il rispetto reciproco, così come l’empatia, e il senso di condivisione, sia quando si vince, sia quando si perde; e la competizione, poi, fa da stimolo.

La rivista Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging descrive la partecipazione agli sport di squadra collegata a una minore probabilità di depressione nei teenager e anche correlata con la struttura del loro cervello, ma non è ancora chiaro se sia lo sport di squadra a sviluppare i cambiamenti in esso o sia la conformazione del cervello stesso a spingere i ragazzi verso il gruppo sportivo, però la relazione con la minor incidenza di casi di depressione è assodata.

Importante ricordare che se si praticano sport individuali o di squadra, scelti in base alla presenza degli amici o delle caratteristiche del singolo bambino, l’attività deve essere fonte di divertimento, una sana competizione, gratificazione personale, indipendentemente dai risultati ottenuti, ed è per questo che i genitori hanno un ruolo, sia nell’incoraggiamento, quando la performance non è il massimo, sia nell’appagamento quando invece i risultati sono degni di nota. In entrambi i casi, infatti, i genitori possono aiutare a formare il carattere e l’identità del giovane.