Sporcizia e tartarughe morte, villa comunale sempre più nel degrado

ISERNIA

Degrado e sporcizia all’interno del laghetto della villa comunale di Isernia. Come testimoniano le immagini scattate da alcuni cittadini, nello specchio d’acqua c’è qualsiasi tipo di rifiuto con la fauna presente all’interno in seria difficoltà. In un cestino della spazzatura situato nel parco pubblico è stata rinvenuta persino una tartaruga morta. E Le altre testuggini non se la passano molto bene. Dal laghetto proviene un odore molto sgradevole che rende difficile persino avvicinarsi. Come se non bastasse la chiusura del vicino parco giochi per motivi di sicurezza, ora c’è da registrare anche il degrado di quest’altra area. In attesa che inizino i lavori per dare nuovamente decoro alla villa comunale, i cittadini chiedono che quantomeno il laghetto venga ripulito e garantito un ambiente salubre alla fauna che vive all’interno dello stesso.