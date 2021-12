Spopolato ma istruito, il Molise in ‘vetta’ per percentuale di laureati

Dal bilancio demografico definitivo 2020 emerge anche un altro poco invidiabile primato: in regione si contano 6,5 anziani per ogni bambino

L’Italia non è un Paese per giovani, ma lo stesso discorso vale anche per il Molise, battuto solo dalla Liguria per indice di invecchiamento sia, in questo caso anche dalla Sardegna, nel confronto tra la numerosità degli anziani e quella dei bambini sotto i 6 anni.

I dati dell’Istat

Nel 2020 l’età media della popolazione italiana è aumentata da 45 a 45,4 anni. La Campania, con un’età media di 42,8 anni (42 del 2019), continua a essere la regione più giovane, la Liguria quella più anziana (48,7 come nel 2019).

In questo quadro, il Molise è una regione di anziani, battuta solo dalla Liguria sia per indice di invecchiamento sia (in questo caso anche dalla Sardegna) nel confronto tra la numerosità degli anziani (65 anni e più) e quella dei bambini sotto i 6 anni di età.

Nel 2020 per ogni bambino si contano 5,1 anziani a livello nazionale, valore che scende a 3,8 in Trentino Alto Adige e Campania e arriva a 7,6 in Liguria, 6,9 in Sardegna e a 6,5 in Molise e Friuli.

Nel suo annus horribilis, in cui ha perso 6.222 abitanti, il Molise ha visto diminuire anche la componente di stranieri. Erano 12.768 il 31 dicembre 2019, sono diventati 11.591 un anno dopo (-1.177).

Pochi, sempre meno numerosi i molisani: a settembre 2021, dati provvisori dell’Istat, erano 291.881 (rispetto ai 294.294 del 1 gennaio).

E nel 2020 si era registrato qui il calo peggiore di popolazione del Paese (-2,1%). Però i pochi molisani sono fra i più istruiti d’Italia, attesta sempre l’ultimo bilancio demografico definitivo dell’istituto nazionale di statistica.

In particolare, il Lazio è la regione con più laureati (18,5%), seguita da Abruzzo (15,9%), Umbria (15,7%) e Molise (15,6%); sopra la media nazionale (14,5%) si collocano anche Emilia-Romagna (15,5%), Marche (15,4%), Lombardia, Provincia autonoma di Trento (15,3%) e Liguria (15,1%).

I dottori di ricerca variano tra lo 0,2% della Calabria e lo 0,7% del Lazio. Per i diplomati, invece, si va dal 45,1% della Provincia autonoma di Bolzano al 30,6% della Sardegna.

Quest’ultima regione si distingue anche per la più alta quota di licenze di scuola media (35,5%). La Puglia ha il primato di licenze di scuola elementare (18,2%), Calabria e Basilicata quello per le persone senza titolo di studio (6,4% e 6,2% rispettivamente).

I dati del 2020 confermano che il 55,8% dei titoli terziari di I e II livello, compresi i dottorati di ricerca, è stato conseguito da donne (e il Molise è in linea). Per quanto riguarda i diplomati, in regione sono per il 52,8% uomini e per il restante 47,2% donne.