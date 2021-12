Spopolamento senza fine: il Molise nel 2020 ha perso oltre 6mila abitanti

I dati Istat: in regione il calo di popolazione più alto d’Italia

I DATI

Nel 2020 il Molise ha perso oltre 6mila abitanti (6.122 per la precisione). I residenti in Molise, al 31 dicembre 2020 sono poco più di 294mila (ma il dato intermedio già aggiornato al 30 settembre 2021 fa registrare il calo della popolazione a 291mila residenti).

IN MOLISE

Dati che mostrano uno spopolamento continuo. Una costante “fuga” dal Molise verso le altre regioni italiane (sono invece quasi 1000 i molisani che hanno deciso di trasferirsi all’estero). I dati sono stati pubblicati dall’Istat che ha presentato i risultati del censimento permanente della popolazione. In Molise (2,1%) la riduzione più elevata; poi Calabria (­1,8%), Campania (­1,5%) e Sardegna (­ 1,3%). Il saldo naturale, la differenza cioè fra nati e morti, è pari a ­2.336. I nati 1.713, 4.049 le persone decedute.

IN ITALIA

Al 31 dicembre 2020, data di riferimento della terza edizione del Censimento permanente, la popolazione in Italia conta 59.236.213 residenti, in calo dello 0,7% rispetto al 2019 (-405.275 individui).

Questo calo è attribuibile prevalentemente alla dinamica demografica tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2020: infatti, il saldo dovuto al movimento demografico totale (saldo naturale più migratorio), desumibile dalle fonti anagrafiche, ha fatto registrare 362.507 unità in meno.

Il conteggio della popolazione abitualmente dimorante, effettuato sulla base dei “segnali di vita amministrativi”, ha poi determinato un ulteriore aggiustamento statistico pari a -42.768 unità: si tratta di un saldo dovuto alla differenza tra unità conteggiate in aggiunta rispetto alla popolazione iscritta in anagrafe (correzione dell’errore di sotto-copertura anagrafica) e unità in detrazione (correzione dell’errore di sovra-copertura anagrafica).

A livello di ripartizione geografica, il saldo dovuto all’aggiustamento statistico censuario è positivo al Centro-nord e negativo nel Mezzogiorno; in particolare, nell’Italia Centrale sono state conteggiate come abitualmente dimoranti quasi 30 mila unità in più rispetto alla popolazione calcolata, e 20 mila unità in più nell’Italia Nord Occidentale, mentre nel Mezzogiorno oltre 97 mila in meno.

Gli stranieri censiti sono 5.171.894; l’incidenza sulla popolazione totale si attesta a 8,7 stranieri ogni 100 censiti. A fronte di una maggiore presenza della componente straniera rispetto al 2019, la popolazione italiana risulta inferiore di 537.532 unità.