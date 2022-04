Spopolamento e turismo, nuova puntata di Q Talk: collegati con noi

Questa sera, martedì 12 aprile, a partire dalle 19.45: tanti ospiti e interviste, ma i protagonisti sarete voi con le vostre domande

Il Molise è a rischio estinzioni e i nuovi dati pubblicati dall’Istat sono impietosi. Negli ultimi 3 anni la nostra regione ha perso quasi 15mila residenti. Assenza di servizi, mancanza di lavoro, quali le cause e come porre rimedio a questa drammatica situazione. Come ripopolare i piccoli borghi e attrarre turisti. La nuova stagione è alle porte e la programmazione turistica? Le iniziative culturali sembrano aver ripreso vigore dopo due anni di pandemia. Di questo e tanto altro parleremo questa sera, martedì 12 aprile, con ospiti, interviste, collegamenti e approfondimenti a Q Talk, la trasmissione di approfondimento politico e di attualità del Quotidiano del Molise. Nei nostri studi i consiglieri regionali Gianluca Cefaratti e Micaela Fanelli, collegati con noi dalla Bit di Milano l’assessore Vincenzo Cotugno e il sindaco di Termoli Francesco Roberti. E ancora interviste ai cittadini e operatori del settore turistico. Tutto questo nella seconda parte.

Siamo nella settimana santa e a Campobasso significa Processione del Venerdì Santo. Ne parleremo nella prima parte con il sindaco di Campobasso Roberto Gravina con cui approfondiremo anche il tema dello spopolamento e del turismo. Ai nostri microfoni anche il maestro Colasurdo e uno dei cantori storici della Processione del Venerdì Santo.

A partire dalle 19.45 di questa sera, martedì 12 aprile, saremo in diretta su:

