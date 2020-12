Spinosa Costruzioni Generali sbarca nelle telecomunicazioni

L’azienda isernina prosegue nel processo di espansione, acquisendo il 100% delle quote della romana S.A.R.T.E. Spa.

Una nuova prestigiosa avventura imprenditoriale per la Spinosa Costruzioni Generali Spa. L’azienda

isernina, guidata dall’architetto Cosmo Galasso e fondata dal compianto Gianni Spinosa, ha acquisito il 100% delle quote della società romana di telecomunicazioni S.A.R.T.E. spa, società attiva dal 1952 nel campo dell’ingegneria impiantistica e nella realizzazione di sistemi tecnologici, che rappresenta un partner ideale per le attività di progettazione e di installazione di apparati per networking, regie audio e video, impianti elettrici ed elettronici, data center e per realizzazioni di accessori meccanici e, pertanto, vanta collaborazioni con realtà del calibro di ENEL, Terna, Tim, Nokia, WIND, HUAWEI, RAI e

con altri colossi della telefonia mobile. In sostanza, un’azienda dinamica, presente su tutto il territorio nazionale, considerata garanzia di qualità nel settore di competenza. L’acquisizione della S.A.R.T.E. rappresenta così l’ennesima conferma del trend positivo della Spinosa in un periodo particolarmente difficile per la maggior parte delle aziende italiane ed è legata ad una

precisa strategia messa in atto dalla società pentra, che sceglie di diversificare il proprio core business verso attività ad alto contenuto di innovazione, irrompendo nel settore delle telecomunicazioni e

lanciandosi alla conquista di nuove fette di un mercato in forte espansione. Ancora una sfida di prospettiva, che conferma le ambizioni e soprattutto l’operatività e la lungimiranza di un’azienda in costante crescita, punto di riferimento per l’intero territorio nazionale.