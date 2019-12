Spinete, una signora dona due immobili al comune

Il sindaco Michele dio Iorio: «Ringraziamo pubblicamente la signora Tommasi per il suo gesto di grande generosità»

SPINETE. Il sindaco di Spinete Michele di Iorio fa sapere che con una recente delibera di Consiglio Comunale, l’Amministrazione ha accettato all’unanimità la donazione offerta per spirito di liberalità al Comune di Spinete dalla signorra Tommasi Maria Antonietta (nipote di Don Guido Tommasi) riguardante due immobili localizzati in piazza Francesco Tommasi n.8. La donazione è stata perfezionata venerdì 29 novembre 2019 con la stipula dell’atto pubblico di donazione presso lo studio del notaio Claudia Oliva a Campobasso. «Ringraziamo pubblicamente la signora Tommasi per il suo gesto di grande generosità, che denota, da una pane una spiccata sensibilità civica e, dall’altra, un particolare affetto verso Spinete. Il

patrimonio comunale si è arricchito di beni di indubbio valore storico ed artistico. Ci impegneremo affinché il palazzo Tommasi “torni a vivere”, come richiesto dall’erede Tommasi, attraverso iniziative pubbliche che valorizzino il territorio locale a fini turistici, artistici e sociali. A tal proposito, abbiamo già candidato un progetto di recupero dell’immobile a valere sull’Avviso pubblico della Regione Molise – Area Tematica Turismo Cultura e Valorizzazione delle risorse naturali – Sub azione 02 Interventi di recupero e valorizzazione di castelli e palali nobiliari – Soggetti pubblici».

Gianluca Caiazzo