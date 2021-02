Spinete, scuole chiuse per maltempo il 15 febbraio

Il Comune di Spinete, a causa delle avverse condizioni meteo, ha stabilito per la giornata di domani, lunedì 15 febbraio 2021, la chiusura degli istituti scolastici. «Considerato – si legge nell’ordinanza – che, secondo le previsioni metereologiche, sono attese nelle prossime ore ulteriori precipitazioni nevose e temperature sotto allo zero e considerato che le previsioni metereologiche di neve, vento e temperature sotto allo zero durante le ore notturne e diurne per le prossime ore potranno causare formazione di ghiaccio non rimovibile agevolmente con lo spargimento di sale e l’utilizzo di mezzi spartineve, il Comune ordina la sospensione delle attività didattiche di tutto il Plesso scolastico di Spinete (micronido, infanzia, primaria, secondaria di primo grado) per il 15 febbraio 2021».