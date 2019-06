Spìcciati, raccolta di centesimi nei Tabacchi a sostegno delle idee dei giovani

CAMPOBASSO

Avviata lo scorso 27 maggio, Spìcciati – l’iniziativa di raccolta delle monete da 1, 2 e 5 centesimi promossa dall’Associazione Start Italy presso le tabaccherie italiane il cui ricavato è destinato a sostenere i giovani e le loro idee – è ora presente anche in Molise.

«Settimana dopo settimana stiamo completando la distribuzione delle bottiglie Spìcciati nelle tabaccherie dei capoluoghi di regione e di provincia – interviene Gian Maria Miliacca, presidente di Start Italy -. Non smetterò mai di ringraziare i tabaccai di tutta Italia per la fiducia e il sostegno che ci stanno mostrando». In questi giorni è stata completata la distribuzione nelle tabaccherie di Campobasso e Isernia in cui il tasso di adesione dei tabaccai a Spìcciati ha raggiunto il 56%. «Abbiamo raggiunto il 70% di adesione da parte delle tabaccherie di Campobasso e del 50% a Isernia – continua Miliacca -. Dunque adesso siamo tutti chiamati a raccolta: abbiamo la possibilità di credere nel futuro dei nostri giovani».