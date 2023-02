‘Spiaggia abile’ accordo tra regione Molise, comuni costieri e Afasev

La Regione Molise ha sottoscritto un accordo di partenariato con i Comuni di Montenero di Bisaccia (ente capofila), Campomarino, Petacciato e Termoli e con l’Associazione ‘Famiglie svantaggiati e volontari’ (Afasev) di Isernia, per la realizzazione del progetto ‘Spiaggia abile’, incentrato sul turismo balneare e sviluppato lungo l’intera costa molisana. L’iniziativa è finalizzata a rendere fruibile e accessibile l’intera fascia costiera armonizzando e incrementando strutture e servizi esistenti al fine di potenziare e sviluppare il turismo accessibile molisano, promuovendo in questo modo una cultura dell’inclusione. Il progetto è finanziato per un importo complessivo di circa 1,3 milioni di euro di cui 1,2 mln con risorse a valere sul ‘Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità’ e 120 mila euro quale quota di cofinanziamento regionale. (Ansa)