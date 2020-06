Spiagge libere, varato il piano per la gestione delle attività balneari

Interessati i comuni di Termoli, Campomarino, Montenero di Bisaccia e Petacciato

Con delibera odierna di Giunta comunale n° 131 è stato approvato il piano per la gestione delle attività balneari sui tratti di spiaggia libera della costa molisana così come richiesto dal “Piano di sicurezza delle spiagge 2020” adottato dalla Regione Molise che al punto 9.1 recita testualmente, “Nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, i Comuni rivieraschi predispongono un piano, anche unico, contenente misure condivise, concordate ed omogenee per tutto il litorale, da adottarsi con atto deliberativo comunale, per la gestione e l’utilizzo delle spiagge libere in un’ottica di maggior contrasto possibile alla diffusione del COVID 19”. Il documento è stato stilato in accordo con i comuni di Campomarino, Montenero di Bisaccia e Petacciato e consiste in 10 articoli (QUI il testo completo). Le spiagge libere dei Comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino saranno suddivise in due tipologie: – Spiagge libere “regolamentate per il distanziamento”; – Spiagge libere “Open free”. L’apertura delle spiagge libere, per quanto concerne la stagione balneare 2020, individuate con i criteri stabiliti di seguito, è prevista a partire dal mese di giugno 2020 fino al 15 settembre 2020, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 20.00. L’accesso alle spiagge libere sarà interdetto nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.

Ogni Comune costiero, con apposito atto, provvederà alla individuazione delle spiagge libere “regolamentate per il distanziamento”, procedendo alla loro numerazione, al fine di una precisa identificazione. Le spiagge libere “regolamentate per il distanziamento” potranno essere gestite sia in via diretta dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti o con la collaborazione di altri organismi od organizzazioni del terzo settore che ne garantiscano la vigilanza, mediante appositi allestimenti, come esplicitato negli articoli seguenti, assicurando la gestione della spiaggia assegnata secondo la normativa nazionale e quanto previsto dalle presenti disposizioni. Il distanziamento tra gli ombreggi deve essere non inferiore a 5 m. tale da garantire un minimo di 10 mq nell’area di ombreggio. Gli ombreggi potranno essere occupati esclusivamente con due attrezzature da spiaggia (sedie, sdraio e lettini).