Spiagge libere su prenotazione a Montenero, solo una rimane “Open free”

Con l’Ordinanza numero 27 firmata mercoledì 17 giugno, il sindaco Nicola Travaglini ha revocato la precedente Ordinanza del 01/06/2020 concernente il divieto di balneazione presso le spiagge libere del Comune di Montenero di Bisaccia.

A tale proposito si ricorda che è stato già approvato il “Piano per la gestione delle attività balneari sui tratti di spiaggia libera della Marina di Montenero di Bisaccia durante lo stato di emergenza da Covid-19”.

L’Ufficio Tecnico del Comune ha provveduto al posizionamento della cartellonistica informativa e monitoria agli accessi delle spiagge libere a Nord del Fiume Trigno, nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza della balneazione regolamentate con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli e dal Piano regionale di sicurezza delle spiagge della Regione Molise.

Si informa pertanto che per la spiaggia n. 1 a Nord del Porto Turistico, sarà possibile prenotare l’ingresso dalla prossima settimana al numero 346.03.15.415, mentre per la spiaggia numero 2 a Sud del Porto Turistico, sarà possibile prenotare l’ingresso dalla prossima settimana sul sito: spiaggia.lianna.it

Per quanto concerne invece la spiaggia n. 3 a Sud del Porto Turistico, la prossima settimana saranno fornite ulteriori informazioni inerenti le modalità di accesso, mentre la spiaggia n. 4 resterà “Open Free”.

Il testo dell’Ordinanza, il Piano per la gestione delle attività balneari sui tratti di spiaggia libera e le immagini che permettono l’individuazione delle spiagge libere della Marina di Montenero di Montenero di Bisaccia, possono essere consultati al link http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/…/IT/IDPag…/1674