“Spezza la Violenza”, l’evento di sensibilizzazione contro la violenza di genere

Domani, venerdì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sancita dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite, il Comune di Campobasso in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, il Centro Antiviolenza (CAV) regionale BeFree Molise e il Centro contro le discriminazioni Molise LGBT, la Cooperativa il Geco, l’Arcigay Molise, il Liceo Galanti, l’Istituto Pertini e con il patrocinio della Provincia di Campobasso, propone l’evento di sensibilizzazione e confronto contro la violenza di genere “Spezza la Violenza”, presso la Sala della Costituzione in Via Milano a Campobasso, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Saranno presenti i referenti di entrambi i centri regionali, CAV e LGBT, oltre ai rappresentanti delle istituzioni e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per promuovere la prevenzione e l’eradicazione di tutte le forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.