Spettrale e desolata, Campobasso “vuota” la mattina di Pasqua (FOTO E VIDEO)

DPCM applicato alla lettera a Campobasso dove il centro della città nella mattina di Pasqua è spettrale e desolato. Il capoluogo di regione, così come il resto dell’Italia, è in zona rossa come secondo disposizione del Governo nazionale. Una nuova Pasqua blindata, dopo quella dell’anno scorso. L’emergenza Covid-19 ha costretto ad una nuova chiusura con la sola possibilità di andare a trovare parenti ed amici per una volta nell’arco della giornata e fino al coprifuoco delle 22. Controlli serrati da parte di Carabinieri e Polizia.

