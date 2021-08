Spettacoli dal vivo, alla Gil di Campobasso riapre la biglietteria

Riapre domani, mercoledì 18 agosto 2021, la biglietteria del palazzo Gil in via Milano a Campobasso con questi orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 18. Nel giorno dello spettacolo la biglietteria sarà aperta al pubblico dalle ore 18 nel luogo dove si svolgerà lo spettacolo: in via Milano se lo spettacolo è a palazzo Gil e a piazza Pepe se lo spettacolo si svolge al teatro Savoia.

Oltre alla biglietteria on line https://www.liveticket.it/fondazionemolisecultura che rimane attiva, gli interessati possono recarsi fisicamente alla biglietteria negli orari indicati.

Gli uffici della Fondazione Molise Cultura hanno predisposto tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e il rispetto delle ultime norme in materia anti Covid.