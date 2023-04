‘Spettacolare’ scontro nella zona industriale, auto centra un suv

Incidente questa mattina poco dopo le 12 in via Natalino Molinari, nella zona industriale di Campobasso. A scontrarsi un’auto e un suv, in particolare quest’ultimo è stato centrato dall’altro veicolo, rimanendo con due ruote sospese di diversi centimetri dall’asfalto. Per fortuna non ci sarebbero conseguenze serie per gli occupanti. Il sinistro potrebbe essersi verificato dopo che uno dei due mezzi avrebbe tentato di immettersi sulla carreggiata principale, ma la dinamica è in corso di ricostruzione.