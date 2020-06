“Spese pazze”, Michele Picciano condannato a tre anni

Per l’ex presidente del consiglio anche l’interdizione dai pubblici uffici

Peculato e abuso d’ufficio: le accuse contestate all’ex presidente del consiglio regionale del Molise, Michele Picciano, condannato oggi in primo grado a tre anni di reclusione. Il procedimento è quello noto per le “spese pazze” in Regione. L’attività di indagine riguarda le spese sostenute dal gruppo di Forza Italia alla Regione Molise nella legislatura: i fatti contestati arrivano sino al 2011. Gli avvocati dell’ex presidente del consiglio regionale del Molise adesso leggeranno le motivazioni della sentenza di primo grado e poi, con tutta probabilità, presenteranno ricorso in Appello.