Spese pazze gruppi consiliari, quattro anni a Camillo Di Pasquale

Tribunale di Campobasso, il collegio presieduto dal giudice Casiello, pubblico ministero Santosuosso, ha condannato per peculato a quattro anni di reclusione Camillo Di Pasquale, ex consigliere regionale del gruppo “Per il Molise” dal 2006 al 2011. Pene accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici e restituzione di 208mila euro alla Regione.

Grande soddisfazione per l’esito del processo espressa dall’avvocato Fabio Del Vecchio, rappresentante del Codacons che si era costituito parte civile insieme alla Regione.

Camillo Di Pasquale era accusato di aver utilizzato per fini non istituzionali 208mila euro di fondi destinati al Gruppo consiliare di cui era al vertice.

Il giudice per le indagini preliminari aveva deciso il processo per l’ex consigliere regionale eletto nel centrodestra di Michele Iorio. Si sarebbe appropriato di parte delle somme ricevute per il funzionamento dei Gruppi, fondi utilizzati per fini diversi e non riconducibili alla specifica destinazione di legge per l’ammontare di 208mila euro. La Regione si era costituita Parte Civile per mezzo dell’avvocato De Rubertis.

