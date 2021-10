Spesa storica addio: con il PNRR al Sud più soldi per la sanità. Al Molise previsti 49milioni

Al Molise spetteranno 49milioni da spendere nella sanità e, più in generale, le regioni del Sud Italia possono dire addio alla spesa storica perché avranno più fondi da investire nella sanità. Se i numeri inseriti nella bozza preparata dai tecnici del Ministero della Salute saranno confermati, per l’Italia e il Mezzogiorno si tratterà di una mezza rivoluzione. Per la prima volta dopo 20 anni, come si legge anche sul sito quotidianodelsud.it nella spartizione del soldi destinati al finanziamento del settore sanità verrà superato il meccanismo perverso della spesa storica che danneggia da sempre le regioni meridionali. Nel riparto degli 8miliardi previsti dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), infatti, sono previsti anche fondi per l’ammodernamento del comparto sanitario e in tutto al sud andranno il 40% delle risorse. Soldi che dovranno servire a creare almeno 1.350 Case di comunità (2 miliardi); a finanziare la telemedicina (204 milioni); a rafforzare l’assistenza sanitaria intermedia con almeno 400 ospedali di comunità (un miliardo); ad ammodernare il parco tecnologico e digitale ospedaliero (2,63 miliardi) attraverso l’acquisto di almeno 3100 grandi apparecchiature sanitarie operative; a completare 329 interventi antisismici (circa 2,1 miliardi). Cifre importanti di cui 49milioni dovrebbero spettare al Molise. Rispetto alla ripartizione classica del fondo nazionale anche la Calabria fa un passo in avanti: dovrebbe ottenere 301 milioni, più di Liguia e Marche che hanno lo stesso numero di residenti e che, storicamente, ricevono più soldi dallo Stato. Alla Basilicata sono destinati quasi 90 milioni, al Molise 49. “Il riparto – si legge nella bozza ministeriale – tiene conto, in via generale, della quota di accesso al Fondo sanitario nazionale (2021) e il criterio che prevede che al Mezzogiorno venga destinato almeno il 40% del totale delle risorse”. Come detto, si tratta di una bozza che dovrà essere confermata, però è un primo segnale di inversione di rotta dopo anni di definanziamento della sanità del Sud. Anche nel 2021, infatti, nonostante sul fondo sanitario nazionale siano stati immessi 2,7 miliardi in più rispetto al 2020, le Regioni del Mezzogiorno, in proporzione, come già accaduto negli ultimi 20 anni, hanno continuato a incassare una fetta più piccola della torta.