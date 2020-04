Spesa SOSpesa, il Despar aderisce all’iniziativa per le persone in difficoltà

L’invito ai clienti a partecipare ad una raccolta solidale di generi di prima necessità da lasciare nei carrelli dei supermercati e che poi saranno donati alla Caritas

L’obiettivo è quello di andare incontro a tutte quelle persone che avendo perso il lavoro e non avendo un reddito stanno vivendo in difficoltà queste giornate. E così il Despar di Larino ha deciso di donare generi alimentari a coloro che sono in difficoltà. «In un momento difficile come questo in cui l’Italia intera soffre per la perdita di molte vite umane a causa del COVID-19 – fanno sapere gli organizzatori – ci sembra doveroso pensare anche a chi, avendo perso un lavoro e non avendo un reddito, si trovi in una situazione economica di seria difficoltà. DESPAR centrosud da diversi giorni si è fatta promotrice di una campagna denominata “SpesaSOSpesa” invitando i clienti a partecipare ad una raccolta solidale di generi di prima necessità da lasciare nei carrelli dei supermercati che aderiscono a tale iniziativa. Noi di DESPAR Larino, aderendo da subito, abbiamo pensato che le prime persone che avevano un obbligo morale nei confronti delle persone meno abbienti erano i titolari dei punti vendita. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di donare diversi beni di prima necessità alla CARITAS Italiana di Larino e nello stesso tempo invitiamo, per quanto possibile, tutti coloro che ne hanno la possibilità di fare la stessa cosa nei Comuni di residenza».