Sperona i Carabinieri in un folle inseguimento a bordo di un’auto rubata: arrestato

Una spedizione da San Severo in Molise per rubare una macchina di grossa cilindrata e la folle corsa per non essere acciuffato dai Carabinieri. Serata movimentata sulla strada per San Paolo Civitate. Protagonista un giovane di San Severo di 22 anni che stava rientrando in Puglia a bordo dell’auto appena rubata in Molise. Il giovane non si è fermato al posto di blocco dei Carabinieri dandosi pericolosamente alla fuga. Da qui il lungo inseguimento dei Carabinieri con il giovane che ha speronato la gazzella del 112 prima di essere bloccato e immediatamente arrestato e portato nel carcere di Foggia.