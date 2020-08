Sperimentazione vaccino, Occhionero: “Accelerare al massimo affinché diventi obbligatorio per tutti”

“L’avvio della sperimentazione del vaccino italiano contro il Covid – ha dichiarato l’onorevole molisana di Italia Viva Giuseppina Occhionero – rappresenta un’ottima notizia per il nostro Paese e conferma che su questo settore siamo all’avanguardia. Complimenti ai ricercatori e a chi sta lavorando da mesi senza sosta. Ora occorre accelerare al massimo per poter arrivare nei prossimi mesi ad un obiettivo fondamentale: vaccino obbligatorio per tutti, per ridurre a zero i rischi da coronavirus. Su questo ci attendiamo un impegno chiaro da parte di tutto il Governo e in particolare del presidente del Consiglio Conte.

Tra gli effetti collaterali della pandemia c’è stata la glorificazione dei virologi e la scomparsa dei no-vax, anche nella politica italiana. Non vorremmo che ora, passato il momento peggiore dell’epidemia, qualcuno abbia la tentazione di far riemergere pulsioni anti-vaccino, come si legge da alcuni commenti deliranti sui social. Occorre mettere al più presto definitivamente in sicurezza la nostra società, a partire da chi è più a rischio”.