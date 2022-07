Sperimentare la smielatura con il progetto ‘Io sto con le api’

Un pomeriggio di luglio del 2022, nonostante la pioggia tanto attesa, non ci siamo arresi.

Armati di tanta volontà e curiosità ci siamo recati nelle campagne della famiglia Moffa sempre a disposizione per tutte le nostre attività per vedere e far sperimentare ai nostri ragazzi la SMIELATURA.

In continuità con le varie fasi del progetto “IO STO CON LE API “, dopo la tinteggiatura delle arnie, l’intelaiatura dei telai, siamo arrivati alla fase più dolce: la SMIELATURA.

I nostri ragazzi, Veronica, Marco, Luca, Federico, Samuele, (alcuni purtroppo assenti), Martin Quartieri ormai esperto di apicoltura sotto la guida di Domenico Villani e Giuseppe Tullo (due persone esperte e con una pazienza e capacità innate a relazionarsi con chi ha difficoltà comunicative) hanno visto e “toccato con mano” la difficile operazione della disopercolatura dei telaini pieni di miele, come vengono posizionati nella centrifuga, attendendo che dopo un po’ uscisse fuori dal rubinetto come un pregiato dono, opera straordinaria delle api .

Poi il riempimento dei barattolini, l’applicazione del sigillo e delle etichette, per alcuni come se fosse una operazione già consolidata.

Infine l’assaggio che a dir il vero per qualcuno è stato anticipato affinché fosse consapevole delle azioni per arrivare al prodotto confezionato.

Ultimo davvero, l’assaggio da parte di tutto il meraviglioso gruppo con una degustazione a base di pane fresco, Caciocavallo di Guardiaregia e miele.

Ringraziamo ancora il presidente dell’associazione Si Può Fare Domenico Villani che ci ha scelti come beneficiari del Progetto ” IO STO CON LE API” finanziato con i fondi dell’otto per mille della chiesa Valdese.