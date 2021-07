Spento il vasto incendio alle porte di Tufara, indagini in corso (VIDEO)

Sono state ultimate nel tardo pomeriggio di venerdì le operazioni di spegnimento e bonifica di una importante area di territorio che costeggia il comune di Tufara costituito da incolto e macchia mediterranea e bosco. Per le operazioni sono state impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco con 5 automezzi e 2 elicotteri. Presenti anche pattuglie dei carabinieri e dei carabinieri forestali. Indagini in corso per accertare le cause dell’incendio.