Speciale referendum, la rubrica del Quotidiano: tutte le sere in diretta sui social e sul nostro sito

Un approfondimento in vista dell’appuntamento di fine mese. Attraverso interviste ai principali rappresentanti politici e istituzionali della Regione, Il Quotidiano del Molise intende offrire ai cittadini un quadro più chiaro sul referendum costituzionale.

Ogni sera, da oggi, venerdì 4 settembre, e fino a venerdì 18, manderemo in onda alle 20.45, sui social e sul nostro sito internet, approfondimenti e interviste. La rubrica è curata dal direttore editoriale Mimmo di Iorio.

Il 20 e 21 settembre si terrà il referendum confermativo sul testo di legge riguardante la riduzione del numero dei parlamentari, testo approvato dalle due camere e pubblicato in gazzetta ufficiale: votando sì l’elettore esprime la volontà di approvare la riforma costituzionale votata dal parlamento e in tal modo dà il via libera alla riduzione dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200: il totale dei parlamentari passerebbe da 945 a 600. Votando no l’elettore esprime la volontà di non approvare la riforma.