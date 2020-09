Speciale referendum, la rubrica del Quotidiano. Prima puntata: Fanelli (PD) per il Sì***Un approfondimento in vista dell’appuntamento di fine mese. Attraverso interviste ai principali rappresentanti politici e istituzionali della Regione, Il Quotidiano del Molise intende offrire ai cittadini un quadro più chiaro sul referendum costituzionale.PRIMA PUNTATA – Fanelli per il Sì