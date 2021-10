Speciale ballottaggio, chi sarà il nuovo sindaco di Isernia? Segui la nostra diretta

In vista del ballottaggio che deciderà chi sarà il nuovo sindaco di Isernia il Quotidiano del Molise seguirà in diretta le operazioni di spoglio successivo alla tornata elettorale nel capoluogo pentro con inviati a Isernia sia nelle sezioni per le operazioni di scrutinio, sia nelle sedi dei due candidati sindaco Gabriele Melogli per il centrodestra e Piero Castrataro per il centrosinistra per ascoltare dalla viva voce dei protagonisti le prime impressioni dopo la chiusura dei seggi e all’esito del voto.

Una diretta ricca di interviste e approfondimenti con i principali attori della politica molisana. Spazio anche ad un focus sulla situazione sanitaria che si sta vivendo nella nostra regione in attesa di concentrarci sui risultati del voto per conoscere in diretta, assieme a voi, il nome del nuovo sindaco di Isernia e la composizione del consiglio comunale.

Appuntamento lunedì 18 ottobre, dalle ore 15.

Segui la diretta sui canali social del Quotidiano del Molise, Facebook, Instagram e YouTube e sul sito www.quotidianomolise.it

Attiva il promemoria per non perdere l’appuntamento cliccando sul link https://www.facebook.com/events/1060599704701899