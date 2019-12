Speciale annullo filatelico per i 100 anni del Campobasso Calcio

In occasione del Centenario del Campobasso Calcio (1919-2019), Poste Italiane ha attivato per il 21 dicembre, su richiesta dell’Associazione Passione Rossoblu Onlus, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale e legenda “Un secolo di storia”. Nell’occasione, dalle ore 16.00 alle 21.00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate al servizio temporaneo di Poste Italiane appositamente allestito in Piazzetta Palombo.Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Campobasso, Sportello filatelico – Via F. Pietrunto 4, 86100 Campobasso.Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.