Speciale amministrative, risultati in tempo reale: interviste ed approfondimenti

In questo articolo, in costante aggiornamento, i risultati in tempo reale sulle comunali di Isernia. A contendersi la fascia di primo cittadino 3 candidati: Piero Castrataro, Gabriele Melogli e Cosmo Tedeschi.

Ore 17. I dati ufficiali sono ancora molto parziali, due sole sezione scrutinate, e vedono un sostanziale pari merito tra Pietro Castrataro e Gabriele Melogli, entrambi con 48 voti, per una percentuale del 46,15%, staccato Cosmo Tedeschi con 8 voti (7,69%). Dalla raccolta autonoma si evince sempre un forte equilibrio tra il candidato del centrosinistra e quello del centrodestra.

Gabriele Melogli in attesa del risultato delle elezioni

LA DIRETTA

INTERVISTA A MICHELE IORIO