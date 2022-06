Speciale Amministrative Molise, tutti i sindaci eletti

Sono iniziate attorno alle 14.30 le operazioni di scrutinio nei Comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Si tratta di 18 Comuni in totale, 15 in provincia di Campobasso e 3 in provincia di Isernia. Un turno di amministrative che in Molise ha fatto segnare un ‘record’: la nostra regione, infatti, è quella in cui l’affluenza è stata più bassa di tutta Italia (QUI I DETTAGLI). Un trend che si era già dimostrato con la votazione per il referendum ed è stata confermata anche nelle amministrative (QUI I DETTAGLI).

I SINDACI ELETTI

Provincia di Campobasso

Busso

Campolieto

Castelbottaccio: parità, si torna al voto

Castellino del Biferno: Enrico Fratangelo

Duronia

Guardialfiera: Vincenzo Tozzi

Jelsi

Limosano: Angela Amoroso

Montefalcone nel Sannio

Montelongo: Luca Montanaro

Montemitro: Sergio Sammartino

Petacciato

San Felice del Molise

Torella del Sannio

Toro: Roberto Quercio

Provincia di Isernia

Chiauci: Antonio Sferra

Civitanova del Sannio

Sant’Elena Sannita: Giuseppe Terriaca

IL CASO CASTELBOTACCIO. Finisce in parità 93 a 93 tra Marrone e Disertore. L’APPROFONDIMENTO

VINCENZO TOZZI CONFERMATO SINDACO DI GUARDIALFIERA. Tozzi era unico candidato in corsa e dopo il raggiungimento del quorum è stata ufficializzato la sua vittoria.

ANTONIO SFERRA NUOVO SINDACO DI CHIAUCI. E’ Antonio Sferra il nuovo sindaco di Chiauci. Il paese in provincia di Isernia è il primo a nominare il nuovo sindaco. La sua lista ha totalizzato 102 voti contro i 40 dell’altra lista su 151 votanti complessivi.

GIUSEPPE TERRIACA CONFERMATO SINDACO DI SANT’ELENA SANNITA. Con 114 voti Giuseppe Terriaca si è confermato sindaco di Sant’Elenza Sannita. Per lo sfidante Coladangelo 26 voti.

FRATANGELO CONFERMATO SINDACO DI CASTELLO DEL BIFERNO. Enrico Fratangelo si conferma primo cittadino di castellino del Biferno con 194 voti. Enzo Cirella 30 preferenza e 2 per Iannucci Antonio.

A MONTEMITRO CONFERMATO SAMMARTINO. Confermato per il quinto mandato a Montemitro Sergio Sammartino con 151 voti, Corrado Ientilucci si è fermato a 84 preferenze.

ROBERTO QUERCIO CONFERMATO A TORO.

A LIMOSANO CONFERMATA SINDACO ANGELA AMOROSO.

LUCA MONTANARO NUOVO SINDACO DI MONTELONGO. Luca Montanaro è il nuovo primo cittadino di Montelongo con 117 voti. Lo sfidante Michele De Michele si è fermato a 111 preferenza: dunque una sconfitta per soli 6 voti.