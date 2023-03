Special Olympics, all’M2 i “Play the games” di nuoto: attesi 50 atleti da Puglia, Basilicata e Calabria il 25 e 26 marzo

L’evento, che ha anche il patrocinio del Comune di Campobasso, è stato presentato nella sede del Coni Molise: previsti 17 eventi in 14 regioni per 19 discipline sportive

Sono stati presentati oggi, mercoledì 22 marzo, nella sala conferenze del Coni Molise i “Play the games” di nuoto di Special Olympics Italia che si terranno nella nostra regione anche con il patrocinio del Comune di Campobasso. Saranno previsti, nel complesso, 17 eventi in 14 regioni per 19 discipline sportive. In ogni regione si terranno le gare di una singola disciplina per 54 giorni di gara.

Il 25 e 26 marzo, 50 atleti provenienti oltreché dal Molise anche dalla Puglia, dalla Basilicata e dalla Calabria arriveranno a Campobasso accompagnati da staff tecnici e familiari per disputare le gare dei Play the games di nuoto nella struttura sportiva M2 Movement a Campodipietra.

Saranno ben 18 le competizioni che verranno svolte tutte nella giornata di sabato 25 marzo, mentre domenica 26 marzo si disputeranno tutte le finali. Il primo appuntamento è per venerdì 24 marzo, presso l’auditorium dell’Istituto Scolastico “I. Petrone” con la serata inaugurale di Play the games.