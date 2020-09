Spazzamento e pulizia del litorale, al lavoro la Rieco Sud

Grande lavoro di squadra nelle prime ore della mattinata odierna lungo le vie di Rio Vivo e del Lungomare Nord, interessate da una pulizia extra e da un accurato spazzamento meccanizzato e manuale, con particolare riguardo alla rimozione di buste, bottiglie di vetro e cocci che spesso vengono abbandonati sul selciato e sui cigli stradali. Il lavoro di spazzamento è stato potenziato con l’ausilio dei soffiatori, per un’accurata rimozione del fogliame accumulato sui bordi stradali e dei rifiuti di piccole dimensioni come cicche di sigaretta, carte e cartacce ecc.Particolare attenzione è stata rivolta ai numerosi punti critici lungo le traverse di Rio Vivo – luoghi di discariche a cielo aperto – e al parcheggio di Giorgione, dove spesso vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo accanto ai contenitori degli abiti usati e dell’olio esausto. Grande lavoro di rimozione di rifiuti anche in tutti gli spiazzali presenti lungo via Cristoforo Colombo e Lungomare Nord, dove si accumulano buste abbandonate e rifiuti sparsi di tutti i generi.L’Assessore all’Ambiente Rita Colaci dichiara: “Il lavoro di questa mattina svolto dagli operatori Rieco Sud rientra nel nuovo progetto di spazzamento stradale fortemente voluto dall’Amministrazione comunale che coinvolgerà l’intero territorio comunale al fine di rafforzare il servizio di igiene ambientale per garantire la massima pulizia e il decoro della città di Termoli”.