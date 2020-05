Spauracchio eolico a Santa Croce. Il sindaco Florio: «Ci opporremo»

L’amministrazione comunale di Santa Croce di Magliano è pronta ad opporsi alla realizzazione di un nuovo parco eolico a Santa Croce. Sotto la lente è andato a finire l’avvio della valutazione per l’autorizzazione ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente di un impianto eolico composto da dieci aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW, in località “ Piano Palazzo, Piano Moscato, Colle Passone e Piano Civolla “e relative opere di connessione ricadenti nel Comune di Santa Croce di Magliano (Cb) e Rotello (Cb). La società ha avviato le procedure per le autorizzazioni, attivandosi presso il Ministero dell’Ambiente e la Regione Molise per richiedere le autorizzazioni. «Si tratta di uno studio che è ancora in fase embrionale ma per il quale siamo nettamente contrari – ha affermato il sindaco Alberto Florio – siamo contrari alla realizzazione di un qualsiasi parco eolico nel nostro territorio perché penso che già il Molise abbia dato e quindi ci siamo riuniti in maggioranza e ci opporremo con tutte le carte affinché non venga realizzato. L’iter è ancora lungo perché è interessata anche la Regione Molise – ha concluso il primo cittadino di Santa Croce di Magliano – ma preventivamente faremo giungere agli organi competenti le osservazioni di totale contrarietà alla realizzazione di questi mostri».