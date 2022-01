Spartitraffico e lampioni contro gli incidenti. Via Martiri della Resistenza si rifà il look

Partiti i lavori di riqualificazione contenuti nel progetto di finanza per il trasporto pubblico locale. Per anni la strada è stata teatro di incidenti anche mortali

Per anni i residenti e tutti gli automobilisti hanno dovuto combattere con l’illuminazione inesistente e le auto che ‘sbucavano’ dagli incroci rendendo quella una delle strade più trafficate ma anche più pericolose di Termoli.

Tanto che nel 2019 proprio quella strada era stato il teatro dell’investimento e del successivo decesso di un uomo che stava attraversando la strada nei pressi dello Scrigno.

Adesso, però, per via Martiri della Resistenza arriva l’operazione di restyling. L’annuncio era stato dato prima del rientro in classe degli studenti termolesi dall’assessore ai Trasporti, Enzo Ferrazzano.

Nell’ambito del progetto di finanza del trasporto pubblico locale, infatti, è prevista anche la realizzazione di uno spartitraffico e di una nuova rotatoria proprio nei pressi del Terminal Bus.

I lavori sono partiti in questi giorni e gli operai sono al lavoro. E’ in fase di realizzazione lo spartitraffico e i lampioni che serviranno per migliorare la pubblica illuminazione ed evitare che la zona resti avvolta nelle tenebre non appena cala la luce del sole, aspetto questo che per anni era stato denunciato dai residenti.

I lavori sono stati appaltati alla ditta Cesit Srl per un importo di poco superiore a 92mila euro. Lo spartitraffico sarà realizzato a partire da quello che era attualmente già presente all’altezza della rotatoria dell’ex caserma dei carabinieri e arriverà fin davanti il Terminal bus dove poi sarà realizzata una nuova rotonda.

L’obiettivo è quello di migliorare la circolazione e la viabilità ma anche l’ingresso e l’uscita dal terminal. Il secondo lotto di lavori, invece, riguarderà il tratto che va dal terminal bus fino alla rotonda dell’ancora.