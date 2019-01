Spartineve in azione tutta la notte, dalla Prefettura il divieto di circolazione

Come ampiamente previsto dal meteo è arrivata in Molise la prima vera nevicata dell’anno. A partire dalla provincia d’Isernia nel tardo pomeriggio di ieri ad arrivare a quella di Campobasso nella notte, la neve ha imbiancato il capoluogo con una coltre di circa 10 centrimetri. Ma l’allerta era scattata già nella giornata di ieri per cui i mezzi spartineve a disposizione del piano messo su a Palazzo San Giorgio in collaborazione con la Sea, hanno lavorato alacremente tutta la notte, specie nei punti nevralgici.

E come sempre accade la Prefettura di Campobasso ha emesso un provvedimento di divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ivi compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema viario della Provincia dalle ore 05:00 di oggi, 3 gennaio 2019, fino a cessata esigenza, con esclusione degli automezzi e veicoli che trasportano derrate alimentari deperibili nonché sottoprodotti derivanti dalla macellazione; mezzi già autorizzati dalla Prefettura per assoluta e comprovata necessità ed urgenza; veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiale ed attrezzi occorrenti a tal fine e quelli utilizzati dagli enti proprietari di strade per motivi urgenti di servizio.

Infine, nei Comuni della provincia interessati dalla forte nevicata di stanotte cominciano ad affiorare i primi disagi: a Tavenna è stata chiusa la sezione primavera mentre a Bonefro e Castelmauro i mezzi spartineve e spargisale continuano incessantemente la loro opera per liberare le strade.