Sparò contro il Bar Europa, arrestato noto commerciante

E’ stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione un noto commerciante di 55 anni anni che opera a Campobasso, pur avendo origini campane. L’uomo, nella notte fra il 22 e il 23 maggio del 2018, si rese protagonista di un gesto che suscitò molto scalpore nel capoluogo. Sparò un colpo di pistola contro la vetrata di ingresso del noto Bar Europa in via Colle delle Api a Campobasso all’interno del quale, considerata l’ora, non c’era nessuno perché chiuso. Immediatamente furono avviate indagini da parte della Squadra Mobile e dalla Scientifica: ma si pensa che fu un video carpito da una telecamera di videosorveglianza ad incastrarlo all’accusa. La reazione dell’uomo pare fosse scattata dall’infatuazione per una ragazza che lavorava nel bar e che non lo ricambiava.