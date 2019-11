Sparisce tra le campagne e i boschi, anziano ritrovato vivo

L’uomo si era allontanato dalla sua abitazione a Torella nel Sannio

E’ stato appena ritrovato vivo l’anziano di Torella del Sannio che aveva fatto perdere le sue tracce nel pomeriggio di mercoledì (qui l’articolo). Era stata la famiglia a denunciarne la scomparsa ai carabinieri della stazione di Torella del Sannio che avevano immediatamente attivato la macchina dei soccorsi. Una squadra del CNSAS, in coordinamento con i Carabinieri, la Prefettura di Campobasso e la Centrale Operativa del 118, si è recata sul posto per la pianificazione delle operazioni di ricerca in base alle informazioni raccolte dalle autorità competenti. Sul posto anche i cani molecolari del CNSAS e dalle prime ore di questa mattina, 14 novembre, sul posto è arrivato anche un elicottero per facilitare le ricerche dall’alto. Per fortuna l’uomo è stato ritrovato in vita. E’ stato ritrovato in una zona che dalla sua campagna porta verso il paese tra i boschi. Pare che l’uomo stesse andando in paese ed è stato ritrovato vivo.