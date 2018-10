Spari a Salietto, Polizia in cerca di due cacciatori

Polizia a caccia di cacciatori in zona Salietto. Curioso episodio ieri mattina in una delle frazioni d’Isernia. Chiamata dai cittadini che hanno sentito sparare, è arrivata una Volante che si è messa a cercare i cacciatori che stavano sparando nella frazione. Si trattava di due persone che, armate di fucili a pallettoni, in zona Breccelle avevano sparato diversi colpi contro un cinghiale da un paio di quintali, mancandolo. La polizia non è riuscita a beccarli perché i due se la sono squagliata velocemente. Ma resta il fatto che pure i residenti hanno rischiato di restare colpiti anche se per sbaglio. Sparare nei centri abitati non solo è proibito, ma è anche una follia vera è propria.