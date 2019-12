Sparatorie e ronde notturne, Venafro come il Far West

Venafro, riunione straordinaria presso il Comune del Comitato Provinciale per la Sicurezza pubblica. La riunione era sta chiesta dal sindaco, Alfredo Ricci, al prefetto, dopo l’ondata anomala di furti nelle case registrata a Venafro nelle ultime settimane e dopo che nella nottata di ieri qualcuno ha parlato anche di colpi di fucile sparati in aria per scacciare i ladri. Da diverse sere in città sono in azione ronde notturne di giovani che si appostano nella periferia per controllare auto e persone sospette. Le ronde sono collegate tra loro tramite chat telefoniche. Sarebbero due i furti sventati così la notte scorsa. Dall’incontro è venuto fuori che l’eccessivo allarmismo è ingiustificato, perché i numeri dei furti non sono aumentati rispetto agli anni scorsi. Comunque le Forze dell’Ordine aumenteranno ancora di più la sorveglianza e i controlli, mentre il Comune si è impegnato a rendere efficiente il sistema di video sorveglianza.