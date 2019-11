Sparatoria, finanzieri sulle tracce del clan rom

Intanto il 54enne ferito è stato trasferito al Cardarelli dove c’è un reparto per i detenuti

Il Gip di Isernia, Michela Sapio, ha interrogato il rom 54enne di Aprilia, arrestato e piantonato dalle Fiamme Gialle al Pronto Soccorso del Veneziale. Il rapinatore, assisisto dall’avvocato Francesco Del Basso, si è avvalso della facoltà di non rispondere. È accusato di rapina a mano armata e tentato omicidio per aver sparato contro i Finanzieri che gli davano la caccia. Intanto è in corso il suo trasferimento al Cardarelli di Campobasso dove c’è un reparto per i detenuti. Per le indagini le Fiamme Gialle del colonnello Vito Simeone sono già sulle tracce dei complici, appartenenti a un clan ROM di Aprilia già conosciuto a Isernia per la rapina al notaio Gamberale. Decisive le tracce del traffico telefonico e delle celle dei ripetitori. Il loro arresto dovrebbe essere questione di ore.